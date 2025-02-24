Российские военные выравнивают фронт у двуреченского плацдарма

Освобождение села Тополи подразделениями группировки «Запад» 25 февраля создает стратегические преимущества для российских сил. Бойцы ВС РФ выравнивают фронт у двуреченского плацдарма, что позволит им совершить наступление на купянском направлении, об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС .

Эксперт подчеркнул, что данный успех позволяет укрепить позиции вдоль административной границы РФ и формирует благоприятные условия для дальнейшего продвижения войск. Занятие этого населенного пункта в Харьковской области способствует выравниванию линии соприкосновения существенно севернее двуреченского плацдарма, что открывает новые возможности для наступательных действий на купянском направлении.

Вдоль реки Оскол развернулись боевые действия, где российские силы стремились установить полный контроль над левобережной территорией.

Как стало известно из заявления Марочко, военные РФ уже удерживали значительную часть двуреченского плацдарма, контролируя береговую полосу протяженностью около 20 километров.

Ранее сообщалось, что после освобождения Двуречной, у российских военных появились перспективы для продвижения в сторону Волчанского района Харьковской области.