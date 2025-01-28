Плацдарм для продвижения: почему освобождение Двуречной важно для ВС РФ

сегодня в 15:03

ВС РФ, освободив Двуречную, заняли плацдарм для продвижения в сторону Волчанского района Харьковской области, заявил глава Военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Об этом сообщает ТАСС .

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Они провели операцию ранним утром 28 января: вошли на тяжелой технике и зачистили район.

Ганчев заявил, что освобожденная Двуречная — это первый крупный населенный пункт, который заняли ВС РФ на правобережье Оскола. Ранее были взяты под контроль более мелкие поселения.

Двуречная стала плацдармом для продвижения российских войск в сторону Волчанского района. Ганчев отметил, что взятие населенного пункта дало оперативно-тактический простор ВС РФ. Он добавил, что Двуречная имеет большое стратегическое значение.

Ганчев также рассказал, что жителям поселков, расположенных вдоль линии соприкосновения по левобережью Оскола, «станет полегче в плане обстрелов».