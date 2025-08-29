Российские военные спасли мирных жителей в Красноармейске

сегодня в 18:23

ВС РФ эвакуировали группу мирных жителей из Красноармейска. Среди них и полуторагодовалый малыш, сообщает ТАСС .

Спасенные рассказали, что при эвакуации украинцы охотились за их группой. Они спаслись только благодаря координации военных РФ.

Ранее разведка выявила в промзоне Красноармейска временный пункт дислокации ВСУ. После этого военные использовали фугасную авиабомбу (ФАБ-250) для ликвидации сил противника.

В пункте во время атаки ВС РФ находились бойцы одного из подразделений 155-й омбр ВСУ.