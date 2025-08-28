Российская разведка обнаружила в промышленной зоне Красноармейска временный пункт дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого военные использовали фугасную авиационную бомбу (ФАБ-250) для ликвидации сил противника. Этот момент попал на видео, которое обнародовало Минобороны РФ .

На опубликованные кадры попал момент, когда ФАБ-250 уже ударила по объекту, где скопилась живая сила противника. После этого на территории всего объекта, расположенного в промзоне, прогремел взрыв. Затем над территорией в небо поднялись клубы черного едкого дыма.

Известно, что в пункте временной дислокации ВСУ находилось одно из подразделений 155-й омбр ВСУ. В ходе боевой задачи российские военные успешно ликвидировали объект.

Позднее средства объективного контроля в режиме реального времени подтвердили, что ФАБ-250 достиг цели и поразил пункт временной дислокации противника.

Бойцы Вооруженных сил России ежедневно выполняют задачи, направленные на достижение всех целей, поставленных на специальную военную операцию. В рядах ВС РФ также служат жители Подмосковья, заключившие контракт с Минобороны. Присоединиться к ним можно здесь: контрактмо.рф.