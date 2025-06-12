Российские военные продвинулись на 15 километров в районе Купянска

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Марочко: российские военные продвинулись на 15 километров у Купянска

Российские военные за последнее время продвинулись на участке фронта шириной свыше 15 километров в районе нескольких населённых пунктов на Купянском направлении. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко агентству ТАСС .

Он отметил, что в районах Кондрашовки, Радьковки, Голубовки, Синьковки и Петропавловки российские войска улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи.

ВСУ вынуждены были оставить ряд своих позиций, уточнил эксперт.

Под постоянным огнём вооружённых сил России украинские формирования перегруппировались, что позволило расширить контроль российских войск на данном участке фронта.

Ранее в Харькове подожгли мобилизационный пункт.