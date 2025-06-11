Возможен поджог: здание ТЦК вспыхнуло в Харькове
Сильный пожар вспыхнул в здании ТЦК в Харькове
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Здание территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) загорелось в Харькове, сообщает издание «Страна.ua».
Возгорание произошло в среду вечером в здании ТЦК в Новобаварском районе города.
На опубликованных кадрах видно, что в здании случился мощный пожар. Из окон вырываются языки пламени, а в небо поднимаются черно-серые клубы дыма.
По данным местных пабликов, прилетов в данном районе не зафиксировано. Вероятно, здание подожгли. Официальных комментариев в настоящий момент нет.