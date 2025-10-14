Российские военные освободили село Балаган в ДНР
Фото - © РИА Новости
ВС РФ продолжают освобождать Донецкую Народную Республику от ВСУ. Они взяли под контроль населенный пункт Балаган, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Село было освобождено в результате активных и решительных действий бойцов подразделений группировки войск «Центр». Также российские военные продолжают наступать в восточных кварталах населенного пункта Димитров в ДНР.
Ранее в Минобороны заявили, что Московское в ДНР перешло под контроль ВС РФ.
Бои идут и на других направлениях. Недавно российские войска освободили населенный пункт Новогригоровка в Запорожской области.
