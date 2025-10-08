Село под свой контроль в результате решительных действий взяли подразделения «Восточной» группировки войск.

Ранее российский президент Владимир Путин на заседании с руководством Минобороны назвал точное число освобожденных от ВСУ населенных пунктов в 2025 году. Кроме того, глава государства отметил, что принятые в 2022 году меры относительно начала СВО на Украине были правильными.

