Днем 7 октября президент России Владимир Путин провел рабочее заседание с руководством министерства обороны РФ, а также с руководящим составом Генерального штаба РФ. В ходе встречи он заслушал подробный доклад об обстановке в зоне соприкосновения, а также назвал точное число освобожденных населенных пунктов от Вооруженных сил Украины в течение текущего года, сообщает Кремль .

Путин отметил, что на данный момент стратегическая инициатива в зоне соприкосновения полностью остается на стороне российской армии.

«В этом (2025 — ред.) году нами освобождено почти 5 тыс. кв. км территории — 4900 — и 212 населенных пунктов. Решающая роль в этом, безусловно, принадлежит нашим солдатам и офицерам, которые проявляют лучшие черты российского воинства, такие как беззаветная преданность и любовь к Родине, высокое чувство долга, воинское товарищество и боевое братство», — сказал Путин.

Глава государства также попросил представителей Минобороны и Генштаба передать его благодарность всему личному составу, который проявляет мужество и героизм ежедневно, защищая родную страну и семьи.

Ранее в ходе этого совещания Путин сказал, что принятые в 2022 году меры относительно начала специальной военной операции на Украине были правильными. Этот факт подтверждают совсем недавние события — празднования присоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.