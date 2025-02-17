Российские военные начали использовать лошадей в зоне спецоперации на Украине, утверждает «Военный Осведомитель» . Судя по опубликованным кадрам, на лошадях также перевозят вооружение.

На опубликованных кадрах видны две лошади черного и белого окраса, которых ведут российские военные. На одном из скакунов висит, предположительно, реактивный пехотный огнемет «Шмель-М». На других кадрах показаны лошади в импровизированной «конюшне» у дома.

Ранее в Сети появилось видео, на котором российские военные показывали осла на фронте. По словам военкора и добровольца бригады «Эспаньола» Алексея Живова, ишак используется для логистики.

Тем временем армия России освободила населенный пункт Фиголевка в Харьковской области и село Свердликово в Суджанском районе Курской области.