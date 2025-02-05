Российским военным на СВО выдали осла для логистики, заявил Живов

На одном из направлений СВО российским военным выдали осла, заявил военкор и доброволец бригады «Эспаньола» Алексей Живов в своем Telegram-канале . Животное используют для логистики.

Живов сопроводил свой пост фотографией осла, поедающего сено рядом с деревьями. Сзади животного стоит человек в военной форме.

«Парням на одном из направлений выдали для логистики осла. <…> Парни поделились и сопроводили историю массовой красочных эпитетов», — написал Живов.

Ранее «Архангел Спецназа» заявлял, что украинские силы подтягивают личный состав к границе Белгородской области. По данным милитари-блогера, ВСУ могут готовить вылазки или полноценные атаки на этот приграничный регион.