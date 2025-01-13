Мирных жителей, которые не смогли покинуть Курахово, эвакуировали российские военные из группировки войск «Юг», сообщает « Царьград ».

В Минобороны России рассказали, что люди долго ждали эвакуации и были рады оказаться вне зоны боевых действий.

ВС России освободили Курахово в начале января. Минобороны России сообщило о взятии населенного пункта после того, как он был зачищен от украинских военных, которые скрывались в складках местности и зданиях.

Ранее 16 солдат Вооруженных сил Украины на кураховском направлении оказались брошенными своим командованием, когда решили сложить оружие, чтобы сохранить свои жизни. В российском плену бойцов ВСУ накормили, им оказали первую помощь.