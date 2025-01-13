Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что регион готов принять беженцев из штата Калифорния (США), которые из-за пожаров лишились жилья и денег. Американцев примут, если они не финансировали украинскую армию и не поддерживают киевскую власть, сообщает ТАСС .

«Несмотря на пока откровенно антироссийскую политику США, мы прекрасно понимаем, что стихия никого не делит по поступкам, и в результате пожара в Калифорнии крова лишились многие простые жители», — сказал Сальдо.

Американцам, прибывшим в Херсонскую область из Калифорнии, на время предоставят места в пунктах временного размещения. Иностранцам также помогут получить гражданство России в упрощенном порядке.

По последним данным, в результате стихийного бедствия в Калифорнии погибли минимум 24 человека. Ранее Роскосмос показал, как пожары в Лос-Анджелесе выглядит со спутника.