сегодня в 09:27

Российские средства ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА над регионами за ночь

Минувшей ночью российские средства ПВО отражали массированную атаку украинских беспилотников, которые пытались ударить по нескольким регионам РФ. Всего было уничтожено 75 дронов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Наибольшее число БПЛА — 49 — было ликвидировано над территорией Волгоградской области. Еще 7 дронов было перехвачено над территорией Республики Крым.

Шесть беспилотников сбили в небе над Воронежской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Орловской областью.

Еще по одному украинскому дрону сбили над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.

Ранее сообщалось, что один из украинских БПЛА поразил 24-этажный жилой дом в Волгограде. Погиб один человек.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.