Российские средства ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА над регионами за ночь
Фото - © РИА Новости
Минувшей ночью российские средства ПВО отражали массированную атаку украинских беспилотников, которые пытались ударить по нескольким регионам РФ. Всего было уничтожено 75 дронов ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Наибольшее число БПЛА — 49 — было ликвидировано над территорией Волгоградской области. Еще 7 дронов было перехвачено над территорией Республики Крым.
Шесть беспилотников сбили в небе над Воронежской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Орловской областью.
Еще по одному украинскому дрону сбили над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
Ранее сообщалось, что один из украинских БПЛА поразил 24-этажный жилой дом в Волгограде. Погиб один человек.
