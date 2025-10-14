сегодня в 07:47

Российские средства ПВО уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО перехватили и ликвидировали 40 БПЛА ВСУ над шестью регионами и Черным морем. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

17 беспилотников сбили над Белгородской областью. 12 уничтожили над Воронежской.

По три беспилотника ВСУ сбили над Нижегородской областью и Черным морем. По два БПЛА ликвидировали над Тамбовской областью и Крымом. Один беспилотник ВСУ ликвидирован в Курской области.

13 октября противник пытался атаковать беспилотниками Крым. Были перехвачены 16 БПЛА ВСУ с 07:00 до 08:00.

