Российские средства ПВО сбили 92 украинских беспилотника за ночь

сегодня в 07:25

В течение прошедшей ночь над Россией сбили или перехватили 92 украинских беспилотника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

31 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 29 — над Саратовской областью. 25 беспилотников ликвидировали над Воронежской областью.

По три дрона сбили над территорией Брянской области и Тамбовской областей. Еще 1 беспилотник уничтожен в небе над Курской областью.

БПЛА ликвидированы дежурными средствами ПВО. Все сбитые беспилотники были самолетного типа.

18 января системы ПВО отразили 17 дронов ВСУ над четырьмя регионами России. В основном беспилотники пытались атаковать Белгородскую область, там было сбито 13 БПЛА.

