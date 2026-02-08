Российские средства ПВО сбили 27 снарядов HIMARS, 3 ракеты «Нептун» и 42 дрона

ВС РФ нанесли удары по украинским объектам и пунктам временной дислокации ВСУ. Также российские силы ПВО сбили несколько ракет, снарядов и дронов противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе удара российская армия поразила объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используются украинскими войсками. Кроме того, пострадали пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 145 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили 42 украинских беспилотника. Также были уничтожены 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и три управляемые ракеты большой дальности «Нептун».

Между тем армия России установила контроль над Сидоровкой и Глушковкой в зоне СВО. Эти населенные пункты находятся в Сумской и Харьковской областях соответственно.

