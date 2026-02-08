сегодня в 12:59

Армия России установила контроль над Сидоровкой и Глушковкой в зоне СВО

ВС РФ освободили от присутствия ВСУ два населенных пункта в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, российская армия взяла под контроль Сидоровку в Сумской области. Населенный пункт был освобожден от ВСУ благодаря решительным действиями подразделений группировки войск «Север».

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» установили контроль над Глушковкой Харьковской области.

Ранее ВС РФ освободили от ВСУ Придорожное в Запорожской области. Благодаря этому российские войска продвинулись в глубину обороны противника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.