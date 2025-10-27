Российские средства ПВО сбили 193 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Спецоперация

Российские средства ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

47 беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью. 42 уничтожили над Калужской.

40 украинских БПЛА ликвидировали над Московским регионом. Среди них 34 беспилотника, следовавших в сторону российской столицы.

32 БПЛА ликвидировали над Тульской областью. 10 уничтожили над Курской, семь над Орловской.

По четыре беспилотника ВСУ сбили над Ростовской и Воронежской областями. По два БПЛА ликвидировали над Оренбургской и Тамбовской.

По одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Липецкой, Белгородской и Самарской областями.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.              