Российские средства ПВО сбили 193 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь
Российские средства ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.
47 беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью. 42 уничтожили над Калужской.
40 украинских БПЛА ликвидировали над Московским регионом. Среди них 34 беспилотника, следовавших в сторону российской столицы.
32 БПЛА ликвидировали над Тульской областью. 10 уничтожили над Курской, семь над Орловской.
По четыре беспилотника ВСУ сбили над Ростовской и Воронежской областями. По два БПЛА ликвидировали над Оренбургской и Тамбовской.
По одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Липецкой, Белгородской и Самарской областями.
