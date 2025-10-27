сегодня в 07:47

Российские средства ПВО сбили 193 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Российские средства ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника над регионами РФ за ночь. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны России.

47 беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью. 42 уничтожили над Калужской.

40 украинских БПЛА ликвидировали над Московским регионом. Среди них 34 беспилотника, следовавших в сторону российской столицы.

32 БПЛА ликвидировали над Тульской областью. 10 уничтожили над Курской, семь над Орловской.

По четыре беспилотника ВСУ сбили над Ростовской и Воронежской областями. По два БПЛА ликвидировали над Оренбургской и Тамбовской.

По одному беспилотнику ВСУ уничтожили над Липецкой, Белгородской и Самарской областями.

