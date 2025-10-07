Российские средства ПВО ликвидировали 184 БПЛА ВСУ над регионами РФ за ночь

С 23:00 6 октября по 07:00 7 октября российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 184 БПЛА ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

62 беспилотника сбили над Курской областью, 31 над Белгородской, 30 над Нижегородской. 18 БПЛА ВСУ уничтожили над Воронежской. 13 целей сбили над Черным морем.

Шесть украинских беспилотников ликвидировали над Липецкой областью. Пять БПЛА ВСУ уничтожили над Калужской. Четыре сбили над Тульской.

По три беспилотника противника ликвидировали над Ростовской и Рязанской областями. По два БПЛА ВСУ уничтожили над Брянской, Орловской областями и Крымом.

Два беспилотника сбили над Московским регионом. Среди них один, который летел в сторону Москвы. Также один БПЛА ВСУ ликвидировали над Вологодской областью.

