Российские солдаты придумали новый способ ликвидации БПЛА ВСУ с веревкой

Российские солдаты придумали способ уничтожения украинских FPV-дронов. Бойцы сбивают их с помощью веревки, а «устройство» называют «ловитель коптеров», сообщает SHOT .

Умельцы ВС РФ устанавливают на дрон-перехватчик Dji Mavic веревку, шайбу, гайку и магнит. Затем оператор подлетает к FPV-дрону противника, бьет по лопастям с помощью веревки, и отправляет устройство противника на землю.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотники ВСУ падают при столкновении с «ловителем коптеров». Однако веревки хватает только на одну цель, в дальнейшем необходимо устанавливать новую.

Российский «ловитель коптеров» уничтожил уже три беспилотника ВСУ. На каком именно направлении он используется — не сообщается.

Ранее украинский солдат с позывным Mazefaka пытался атаковать Белгородскую область с использованием FPV-дрона. Однако российские солдаты перехватили беспилотник и угнали его.