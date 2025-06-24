Боец ВСУ с позывным MAZEFAKA потерял дрон при попытке атаковать Россию

сегодня в 14:06

Боец ВСУ с позывным MAZEFAKA пытался атаковать с помощью FPV-дрона Белгородскую область, но российские военные перехватили и угнали беспилотник, сообщает SHOT .

Украинские силы планировали атаковать поселок Отрадное. Туда долетели несколько дронов противника, которые собирались ударить по гражданской инфраструктуре.

ВС РФ заметили FPV-дроны в небе. Один БПЛА был ликвидирован сразу.

Радиосигнал второго дрона был перехвачен российскими военными. Этот беспилотник и числился за бойцом ВСУ с позывным MAZEFAKA.

Дрон увели от населенного пункта и взорвали в поле. Оказалось, что его боевая часть была оснащена польскими снарядами.

Средства ПВО в ночь на 24 июня уничтожили 20 беспилотников ВСУ. Они пытались атаковать Курскую, Белгородскую, Брянскую и другие области России.