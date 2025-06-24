Боец ВСУ с позывным MAZEFAKA потерял дрон при попытке атаковать Россию
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Боец ВСУ с позывным MAZEFAKA пытался атаковать с помощью FPV-дрона Белгородскую область, но российские военные перехватили и угнали беспилотник, сообщает SHOT.
Украинские силы планировали атаковать поселок Отрадное. Туда долетели несколько дронов противника, которые собирались ударить по гражданской инфраструктуре.
ВС РФ заметили FPV-дроны в небе. Один БПЛА был ликвидирован сразу.
Радиосигнал второго дрона был перехвачен российскими военными. Этот беспилотник и числился за бойцом ВСУ с позывным MAZEFAKA.
Дрон увели от населенного пункта и взорвали в поле. Оказалось, что его боевая часть была оснащена польскими снарядами.
Средства ПВО в ночь на 24 июня уничтожили 20 беспилотников ВСУ. Они пытались атаковать Курскую, Белгородскую, Брянскую и другие области России.