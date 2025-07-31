Российские солдаты эвакуировали большую часть жителей Часова Яра в ДНР

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Российские солдаты провели эвакуацию большей части населения Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Город был освобожден от ВСУ 31 июля, сообщает ТАСС .

Мирные жители длительное время сидели в подвалах. Они ждали, когда ВС РФ освободят населенный пункт.

При этом в Часовом Яре оставалось большое количество мирных жителей. Их эвакуировали российские солдаты.

Российские бойцы еще будут обследовать большое количество подвалов. Они проверят, есть ли там люди.

Площадь Часова Яра составляет 12,99 кв. км. Бои за город велись больше года, он считается одним из самых мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе.