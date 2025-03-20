Российские силы выбили ВСУ из запорожского села Жеребянки

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Рогов: ВС РФ выбили украинские подразедения из села Жеребянки в Запорожье

Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что населенный пункт Жеребянки в Запорожской области перешел под контроль российских сил, сообщает РИА Новости .

По его словам, теперь активные боестолкновения идут в направлении севернее данного села.

ВС РФ продолжают достигать задачи, поставленные перед ними в рамках проведения спецоперации.

Ранее президент России Владимир Путин назвал украинских военных, вторгшихся в Курскую область, террористами и карателями.