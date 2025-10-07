Российские силы ПВО уничтожили 416 беспилотников ВСУ за сутки
Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали 416 беспилотников ВСУ самолетного типа за сутки. Были уничтожены и другие воздушные цели противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Российские войска сбили три управляемые авиационные бомбы, запущенные ВСУ.
Также уничтожены 16 снарядов HIMARS.
В ночь с 6 на 7 октября российские средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника. Они были самолетного типа.
