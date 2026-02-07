Российские силы ПВО сбили 168 украинских БПЛА и одну управляемую авиабомбу

сегодня в 13:57

Российские средства ПВО сбили управляемую авиационную бомбу и 168 БПЛА противника за сутки, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также ВС РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 158 районах.

Атака проводилась при помощи оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что ночью над страной сбили 82 украинских БПЛА. Больше всего дронов (45) уничтожили над Волгоградской областью.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.