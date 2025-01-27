сегодня в 12:57

Российские силы поразили военные аэродромы и цеха изготовления БПЛА на Украине

Российские войска за сутки нанесли удары по объектам противника в 149 районах проведения СВО. Успешно поражены военные аэродромы, цеха изготовления и хранения беспилотников, а также базы горючего, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За это время средства противовоздушной обороны уничтожили 4 реактивных снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS. Также ликвидированы 64 дрона ВСУ.

С начала спецоперации выведены из строя 652 самолета, 41,5 тыс. беспилотников, 590 ЗРК, 1,5 тыс. единиц РСЗО, 30,8 тыс. единиц специальной военной техники ВСУ.

Ранее сообщалось, что за ночь удалось сбить 32 беспилотника над территорией России.