Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 32 украинских беспилотника над Россией

Украинские боевики вновь попытались нанести удар по объектам на территории России. Однако средства ПВО ВС РФ успешно отразили атаку, сообщает Минобороны.

Российские войска уничтожили 32 беспилотника противника над территорией страны. 15 из них ликвидировали в небе Воронежской области.

11 беспилотников ВСУ уничтожили под Белгородом. Четыре БПЛА ликвидировали в Курской, по одному над Тверской и Орловской областями.

Ранее украинский беспилотник сбили при попытке нанесения удара по Энергодару.