Российские силы освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
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Российские военные полностью освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике от присутствия формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ.
Успешно боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». Теперь Шевченко находится под контролем Вооруженных сил России. Ранее вблизи этого населенного пункта велись активные боевые действия.
В ходе боев в ДНР украинские силы понесли существенные потери. В районах Славянки, Петровки, Лысовки, Дзержинска, Нововасилевки и Новоелизаветовки были разгромлены подразделения семи бригад противника, включая части нацгвардии и механизированные соединения.
Среди уничтоженной техники числятся американские БТР модели M113, САУ «Гвоздика» и 3 единицы автотранспорта. Общие потери личного состава противника составили порядка 545 человек.