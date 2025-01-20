сегодня в 12:32

Российские военные полностью освободили населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике от присутствия формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны РФ .

Успешно боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр». Теперь Шевченко находится под контролем Вооруженных сил России. Ранее вблизи этого населенного пункта велись активные боевые действия.

В ходе боев в ДНР украинские силы понесли существенные потери. В районах Славянки, Петровки, Лысовки, Дзержинска, Нововасилевки и Новоелизаветовки были разгромлены подразделения семи бригад противника, включая части нацгвардии и механизированные соединения.

Среди уничтоженной техники числятся американские БТР модели M113, САУ «Гвоздика» и 3 единицы автотранспорта. Общие потери личного состава противника составили порядка 545 человек.