Российские штурмовики пробились из окружения в ДНР
Российская штурмовая группа вышла из окружения на донецком направлении
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Российская штурмовая группа вышла из окружения на донецком направлении, уничтожив 17 военных ВСУ, сообщает РИА Новости.
По словам командира взвода группировки «Юг» с позывным «Ара», группу взяли в кольцо и открыли плотный огонь.
«Мы приняли бой в течение 20−30 минут мы отражали атаку противника», — рассказал военный.
Российским штурмовикам удалось вырваться из окружения, используя захваченное у врага оружие и уничтожив 17 военнослужащих ВСУ.
Ранее российские военные освободили Дзержинск в ДНР и продвинулись в Харьковской области.