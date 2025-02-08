Российская штурмовая группа вышла из окружения на донецком направлении

Российская штурмовая группа вышла из окружения на донецком направлении, уничтожив 17 военных ВСУ, сообщает РИА Новости .

По словам командира взвода группировки «Юг» с позывным «Ара», группу взяли в кольцо и открыли плотный огонь.

«Мы приняли бой в течение 20−30 минут мы отражали атаку противника», — рассказал военный.

Российским штурмовикам удалось вырваться из окружения, используя захваченное у врага оружие и уничтожив 17 военнослужащих ВСУ.

Ранее российские военные освободили Дзержинск в ДНР и продвинулись в Харьковской области.