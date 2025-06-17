Российские морпехи отбили попытку высадки десанта ВСУ в Херсонской области

сегодня в 13:07

Российские морские пехотинцы ночью пресекли попытку высадки восьми катеров десанта ВСУ в районе Тендровской косы Херсонской области. Об этом ТАСС рассказал губернатор региона Владимир Сальдо.

Ночью боевики ВСУ хотели осуществить десантную вылазку рядом с Тендровской косой. По воде плыли около восьми катеров.

Подразделения ВС РФ заметили противника еще на подходе. После этого начался бой.

Один из катеров противника поразил «Ланцет» и утонул. Затем солдаты ВСУ развернулись и спешно уплыли. Обстановка на этом участке контролируется.