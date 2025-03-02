Российские дроны оставили противника без связи Starlink под Харьковым

Российские военные ликвидировали терминал спутниковой связи Starlink противника, который располагался в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Терминал уничтожил оператор дрона группировки войск «Север».

На видео Минобороны показано, как беспилотник сбросил боеприпас на терминал. От него сразу после взрыва начал подниматься густой дым. На месте осталась только выжженая земля.

Ранее на Украине были отмечены случаи отключения терминалов Starlink ВСУ из-за использования их бойцами для просмотра порнографии.