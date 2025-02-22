Недавние события вокруг терминалов Starlink, используемых украинскими военными, привлекли внимание после встречи помощника президента США Дональда Трампа Кита Келлога с президентом Украины Владимиром Зеленским. Оказалось, что отключение терминалов произошло не из-за отказа Украины участвовать в сделке по природным ископаемым, а по более неожиданной причине.

Отключение терминалов стало следствием неумеренного увлечения некоторых военнослужащих контентом для взрослых. Это выяснилось после штурма ВС РФ позиций противника, где были обнаружены заблокированные терминалы Starlink. Пленные объяснили, что отключения происходили из-за пристрастий сослуживцев к порновидео.

В результате специфических предпочтений некоторых военных у них периодически возникали проблемы с доступом к Starlink. При расследовании были найдены гигабайты контента, включая хентай, milf-видео и «русское порно», скаченные с торрентов. Некоторые солдаты использовали VPN для обхода блокировок, однако это привело к санкциям со стороны компании Маска.

Ранее агентство Reuters сообщало, что США могут полностью отключить Украину от Starlink, если власти страны не согласятся на сделку по редким природным ископаемым. Этот вопрос обсуждался на встрече Зеленского и Келлога.