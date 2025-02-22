Reuters: США могут отключить Starlink при отказе Украины от сделки по ресурсам

Переговорщики из США обсуждают возможность отключения систем спутникового интернета Starlink, принадлежащего бизнесмену Илону Маску, на Украине при отказе страны от сделки по ресурсам, сообщает Lenta.ru .

Как рассказали источники Reuters, данный вопрос подняли во время переговоров между официальными лицами США и Украины, когда президент страны Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение американского министра финансов Скотта Бессента.

Речь о Starlink зашла 20 февраля. Тогда проходила встреча спецпредставителя Штатов по Украине Кита Келлога и Владимира Зеленского. На этой встрече Киеву передали, что стране может грозить неминуемое отключение спутникового интернета, если государства не подпишут соглашение по ресурсам.

Источник добавил, что такой исход сильно ударит по Украине и ее армии.

Ранее руководитель центра поддержки аэроразведки ВСУ Мария Берлинская заявила, что Илон Маск в любой момент может отключить на Украине систему спутникового доступа в интернет Starlink. И это отключение могут назвать «техническим сбоем».