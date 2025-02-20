В Киеве могут отключить Starlink, что приведет к хаосу в ВСУ

Глава центра поддержки аэроразведки украинской армии Мария Берлинская заявила, что американский миллиардер Илон Маск в любой момент может отключить на Украине систему спутникового доступа в интернет Starlink, сообщает РИА Новости .

По словам Берлинской, отключение могут назвать «техническим сбоем», который продлится несколько дней или недель. Волонтер ВСУ уверена, что после этого в украинской армии начнется хаос.

Она считает, что если Starlink отключат, то ВСУ потеряют много людей. Берлинская уточнила, что сейчас на Украине альтернатив данной системе доступа в интернет нет.

Она призвала украинских связистов начать «комбинированные» варианты, чтобы заменить Starlink уже сейчас.

Ранее на Украине заблокировали соцсеть президента США Дональда Трампа Trump Truth Social. В Sputnik International заявили, что следующей может стать Starlink.