Российские бойцы захватили подвал, где ВСУ удерживали жителей Курской области

Бойцы группировки войск «Север» захватили подвал на приграничной территории Курской области, где украинцы удерживали мирных жителей, а также прикрывались ими при наступлении ВС РФ, сообщает ТАСС .

Как рассказал разведчик с позывным Гера, в подвале, когда российские войска его взяли, находились рации, телефоны и личные вещи противника. В помещении ранее сидела артиллерия, стоял миномет. Также там издевались над гражданскими, пугали их гранатами, что убьют.

«Они (гражданские — ред.) им еду готовили, чтобы не умереть. Большинство напуганных мирных жителей так бы и сделали — ушли бы в подчинение. ВСУ пытались ими прикрываться. Почему мы не смогли сразу же зайти и взять это село, забрать его обратно, потому что ВСУ людьми прикрывались, а мы боялись навредить мирным жителям», — пояснил разведчик.

По его словам, около домов военные нашли лодку, на которой бойцы ВСУ перебрались через реку. В жилом помещении еще обнаружили газовый баллон, плитку, патроны для автомата Калашникова, антидроновые одеяла и батареи для FPV-дронов.

Ранее мама срочника сообщила, что ее сын выбрался из окружения ВСУ в Курской области. После возвращения он прошел через пять госпиталей. Через видеообращение солдат поддержал матерей других пропавших, подтвердив, что вера и молитва помогли ему выжить, и призвал не терять надежду на возвращение сыновей домой.