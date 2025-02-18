Мать срочника сообщила, что ее сын выбрался из окружения ВСУ в Курской области

Мама бойца Наталья рассказала историю тревожных событий, которые произошли во время вторжения ВСУ в Курскую область. Ее 19-летний сын Сергей, призванный на срочную службу в декабре 2023 года, оказался в окружении противника, сообщает «Царьград» .

Сергей служил в районе села Нижний Клин и в первые дни боя успешно собирал информацию о враге. В то время многие родители, включая Наталью, теряли связь с сыновьями и занимались поисками, но ответы приходили медленно. Сергей исчез 7 августа, и его мать обратилась во многочисленные инстанции, однако никакой информации не получила.

Ситуация усугублялась. Сообщения о численности украинских военных менялись с 300 до 1000 человек. Сергей же, сбежав под огнем, смог найти путь к своим. Он и его товарищи справлялись с трудными условиями, продолжая держать оружие и фиксировать расположение противника.

После нескольких дней блужданий Сергей был ранен 18 сентября и наконец смог связаться с матерью благодаря ошибочному телефонному звонку. Он настойчиво напомнил ей о домашнем прозвище, что подтвердило его личность.

После возвращения в родные края, он прошел через пять госпиталей. Через видеообращение Сергей поддержал матерей других пропавших солдат, подтвердив, что вера и молитва помогли ему выжить, и призвал не терять надежду на возвращение сыновей домой.

«Молился я, за меня молились. Сейчас молюсь за ребят, чтобы все вышли. Если у меня получилось, у остальных получится», — заявил молодой человек.