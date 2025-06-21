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Российские бойцы взяли под контроль Запорожье в ДНР

Российские войска выбили противника из села Запорожье в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт взяли под контроль бойцы группировки «Восток», сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, ночью российские ВКС нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками. Под удар попали военный аэродром и объект топливно-энергетического комплекса противника, который снабжает топливом группировку ВСУ в Донбассе.

Цель удара была успешно достигнута. Объекты поражены.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью под удар ВС РФ попал Кременчугский НПЗ. Сообщается о сильном пожаре в зонах с резервуарами.