Российские бойцы признались, что использовали секс-куклы не по назначению

Российские военные, участвующие в СВО, придумали новое применение секс-куклам. Они использовали их на передовой, сообщает URA.RU .

Применять секс-куклы в боях ВС РФ стали после начала специальной военной операции в 2022 году. Это произошло после того, как российские бойцы однажды нашли подобный трофей в одном из магазинов после освобождения Волновахи в ДНР.

Тогда они придумали оригинальный способ использования таких девайсов. Российские военные начали делать из секс-кукол макеты для обмана противника. Какое-то время их применяли в качестве ложных целей.

Сейчас бойцы получили новые муляжи-манекены. Внутри них установлены подогревающие устройства. Противник видит их на тепловизоре и принимает за настоящих людей.

Ранее боец ВСУ с позывным MAZEFAKA потерял дрон при попытке атаковать Россию. Беспилотник был «угнан» российскими войсками и уничтожен.