Российские бойцы применяли антидроновые пончо и одеяла при освобождении Зверева

Штурмовики ВС РФ при освобождении населенного пункта Зверево в ДНР на красноармейском направлении спецоперации применяли антидроновые пончо и одеяла, сообщает ТАСС .

Населенный пункт Зверево был освобожден 24 июля.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, до штурма Зверева удары отечественной артиллерии и FPV-дронов подавили огневые точки и места скопления военных противника. Такой подход позволил штурмовикам оперативно войти в населенный пункт. Они быстро перешли через открытые участки, используя антидроновые пончо и одеяла.

Данное наступление на противника велось с помощью тактики скрытного накопления сил и зачистки укреплений. Бойцы продвигались по территории поэтапно, зачищая Зверево дом за домом. ВСУ понесли значительные потери и отступили, спасаясь бегством.