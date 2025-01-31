Российские авиабомбы стали долетать до Днепропетровской области

Российские ФАБы с УМПК стали поражать цели в Запорожской и Днепропетровской областях, утверждает «Военная хроника» со ссылкой на карту мест взрывов. По данным ресурса, ранее авиабомбы не могли достигнуть этих регионов.

Канал добавил, что за 30–31 января по целям на Украине произвели несколько ударов. Ракеты «Искандер-М» поразили объекты в Сумах и Лимане (ДНР), а ФАБы с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) стали долетать до восточной части Днепропетровской области.

«Это значит, что подготовительные/обескровливающие удары будут наноситься и дальше, и их интенсивность будет только нарастать», — написал канал, комментируя первые «прилеты» авиабомб в Днепропетровской и Запорожской областях.

Ранее пленный украинский военный рассказал, что командование ВСУ занималось мародерством и издевалось над мирными жителями в ДНР.