Пленный украинский военнослужащий Игорь Парфентьев рассказал, что командование ВСУ занималось мародерством и издевалось над мирными жителями в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Парфентьева мобилизовали сотрудники сотрудники ТЦК (аналог российских военкоматов). Мужчину отправили в учебный центр в Житомирской области, куда привозили украинцев из ближайших регионов страны. После учебной части боец ВСУ был отправлен на фронт в ДНР.

«Когда мы зашли в первое село ДНР, нам нужно было расселить военных, и командиры нам дали приказ выселять на улицу местных жителей, а в дома заселять солдат», — рассказал военнопленный.

По его словам, по соседству находились минометчики ВСУ, которые покинули квартиру, прихватив все ценные вещи хозяина. Также они заняли у продавца магазина деньги на водку, но не планировали их возвращать.

Парфентьев добавил, что при докладах об обстрелах командование ВСУ приказывало держаться, так как, вероятно, «это свои вас перепутали». При отступлении украинские FPV-дроны начали бить по военнослужащим ВСУ.

Ранее украинский военнослужащий Михаил Костюк заявил, что в российском плену лучше, чем в окопах. Пленный боец ВСУ призвал сослуживцев сложить оружие.