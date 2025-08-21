сегодня в 11:48

Российская система ПВО сбила 21 украинский дрон над 3 регионами за 3 часа

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили 21 украинский беспилотник самолетного типа над тремя регионами, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли с 7:00 до 10:00 четверга.

Так, 16 вражеских дронов были уничтожены на территорией Крымского полуострова, 4 БПЛА — над акваторией Азовского моря и 1 беспилотник — над акваторией Черного моря.

Прошедшей ночью в небе над девятью регионами РФ и Черным морем сбили 49 дронов ВСУ самолетного типа. Наибольшее число дронов противника были уничтожены в Ростовской области — 21.