Российская система ПВО сбила 19 украинских беспилотников за ночь
Минувшей ночью над четырьмя регионами РФ и Черным морем уничтожили 19 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны страны.
Их перехватили дежурные средства ПВО. Девять беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, три — над Черным морем, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.
Таким образом, российские военные не дали Украине совершить террористические атаки в стране.
Ранее неизвестный дрон помешал работе суда в Кемерове. Из здания эвакуировали людей.