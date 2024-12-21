Российская система ПВО сбила 19 украинских беспилотников за ночь

Их перехватили дежурные средства ПВО. Девять беспилотников ликвидировали над Белгородской областью, пять — над Воронежской областью, три — над Черным морем, по одному — над Курской областью и Краснодарским краем.

Таким образом, российские военные не дали Украине совершить террористические атаки в стране.

Ранее неизвестный дрон помешал работе суда в Кемерове. Из здания эвакуировали людей.