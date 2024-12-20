Неизвестный беспилотник в Кемерове помешал работе суда

Работу одного из судов в Кемеровской области приостановили в связи с обнаружением над зданием неопознанного дронa, сообщает Сiбдепо со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Кузбассу.

Младший судебный пристав, занимающийся обходом и инспекцией территории рядом с одним из городских судов в Кемеровской области, заметил в небе странный звук. Как выяснилось, над зданием суда находился беспилотный летательный аппарат, который кружил на высоте около 50 метров.

В результате этого инцидента судебные приставы уведомили полицию и организовали эвакуацию всех присутствующих в здании. Работа суда была временно приостановлена до конца дня. По информации, беспилотник находился в воздухе над судом несколько минут, прежде чем стремительно удалиться.

Как сообщили источники в правоохранительных органах, это произошло над одним из судов Кемерова. В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры добавили, что по данному факту инициирована проверка.