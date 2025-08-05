Российская ПВО за ночь сбила 24 украинских беспилотника

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Минувшей ночью над четырьмя регионами РФ были перехвачены 24 дрона противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны.

Их сбили с 22:00 4 августа до 01:40 5 августа с помощью дежурных средств ПВО.

13 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, семь — над Ростовской областью, по два — над Калужской и Смоленской областями.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в регионе отразили массовую атаку БПЛА. Из-за этого произошли пожары на подстанции и предприятии.