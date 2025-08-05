В Ростовской области отразили массовую атаку беспилотников

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Массированная воздушная атака отражена в Ростовской области, БПЛА уничтожены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

В частности, БПЛА были уничтожены в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах.

Атака привела к возгоранию в хуторе Верхнеталовка Миллеровского района подстанции. Пожар на площади 500 кв. м уже ликвидирован.

Ранее в поселке Углеродовском один из дронов поразил предприятие, вызвав возгорание. Пожар оперативно ликвидирован, однако погиб сотрудник охраны, находившийся на посту.

С 23:00 3 августа до 05:20 4 августа российские средства ПВО сбили и заглушили 61 беспилотник ВСУ над регионами страны. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.