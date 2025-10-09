Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников за ночь

сегодня в 07:24

Их перехватили дежурными средствами ПВО.

Девять БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской областями, по одному — над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ПВО отразила массовую атаку дронов в регионе. Из-за падения сбитого беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной, а также пожары.

