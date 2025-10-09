Российская ПВО сбила 19 украинских беспилотников за ночь
Минувшей ночью над семью российским регионами ликвидировали 19 дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Их перехватили дежурными средствами ПВО.
Девять БПЛА уничтожили над Волгоградской областью, по три — над Брянской и Курской областями, по одному — над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что ПВО отразила массовую атаку дронов в регионе. Из-за падения сбитого беспилотника произошло частичное разрушение здания котельной, а также пожары.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.