Российская ПВО перехватила 1 беспилотник за ночь

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Минобороны: за ночь сбит 1 беспилотник ВСУ над Россией

Украинские боевики вновь попытались нанести удар по территории России с помощью БПЛА. Атаку удалось успешно отразить, сообщает Минобороны РФ.

Российские средства ПВО ликвидировали один беспилотник противника за ночь. БПЛА сбили над Курской областью.

Ночью 16 февраля боевики ВСУ также нанесли удар по городу Грайворон в Белгородской области. Загорелся грузовик.

Ранее в Дзержинском районе Калужской области из-за падения беспилотника началось возгорание на территории промышленного объекта.