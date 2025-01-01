Российская армия поразила объект энергетики и военные аэродромы Украины
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Российские военнослужащие нанесли удары по объекту энергетики военно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба министерства обороны России.
Также Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.
Удары по противнику наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.
Ранее стало известно, что в ООН указали на военные преступления, совершенные бойцами ВСУ. Большинство российских военнослужащих подвергались пыткам на Украине.