сегодня в 15:01

Также Вооруженные силы РФ нанесли огневое поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в 142 районах.

Удары по противнику наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Ранее стало известно, что в ООН указали на военные преступления, совершенные бойцами ВСУ. Большинство российских военнослужащих подвергались пыткам на Украине.